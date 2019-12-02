Москва, 2 декабря 2019, 14:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не станет менять тот тренд, который был заложен в 2014 году на Майдане, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 2 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что результатом госпереворота в Киеве стало стремительное обнищание и вымирание населения Украины и что «тот, кто не видит прямую причинно-следственную связь между Майданом и этими событиями, просто нездоровый физически и психически человек».
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