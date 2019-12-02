Токио, , 14:47 — REGNUM «Новый подход» может позволить в скором времени решить вопрос о южных Курильских островах, полагает премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом он заявил 2 декабря во время встречи с мэром города Немуро Масатоси Исигаки, передает телеканал NHK.

По словам Абэ, он и российский президент Владимир Путин искренне стремятся к «разрешению территориальной проблемы на основе нового подхода». Так, бывшие жители островов получили возможность перелетов, позволяющих посетить могилы предков, кроме того, на четырех островах запущен пилотный проект по совместной хозяйственной деятельности.

Бывшие жители островов либо уже скончались, либо находятся в преклонном возрасте, отметил Абэ. Он заверил, что приложит все усилия, чтобы вернуть на лица этих людей улыбки.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в Токио состоялся митинг за возвращение «северных территорий», как в Японии называют южные Курильские острова.

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