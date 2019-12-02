Москва, , 14:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поставил себя в один ряд со своим предшественником Петром Порошенко, и теперь они отличаются друг от друга только цветом волос, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 2 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя интервью Зеленского изданию Der Spiegel.

«Господин Зеленский сказал очень важную вещь. Он сказал вещь фундаментальную: «Необходимо понимать, что мы находимся в состоянии войны». Если президент страны является неадекватным до такой степени, чтобы говорить это не на встрече с ветеранами АТО, а на встрече с западными СМИ, то тем самым он показывает, что он недоговороспособен, — сказал Делягин. — После этого высказывания он поставил себя в один ряд с Порошенко. Теперь от Порошенко он отличается только цветом волос. Для нас это фундаментальный сигнал».

Как подчеркнул Делягин, если у кого-то были надежды, связанные с Зеленским, то теперь про них теперь можно забыть.

Напомним, как сообщалось ранее, в интервью изданию Der Spiegel Зеленский заявил, что Украина «находится в состоянии войны», и если США — её стратегический партнёр, то они не должны блокировать помощь. Кроме того, Зеленский отметил, что он не хочет, чтобы Украина производила «впечатление попрошаек».

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