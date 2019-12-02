Москва, 2 декабря 2019, 14:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поставил себя в один ряд со своим предшественником Петром Порошенко, и теперь они отличаются друг от друга только цветом волос, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 2 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя интервью Зеленского изданию Der Spiegel.
Как подчеркнул Делягин, если у кого-то были надежды, связанные с Зеленским, то теперь про них теперь можно забыть.
Напомним, как сообщалось ранее, в интервью изданию Der Spiegel Зеленский заявил, что Украина «находится в состоянии войны», и если США — её стратегический партнёр, то они не должны блокировать помощь. Кроме того, Зеленский отметил, что он не хочет, чтобы Украина производила «впечатление попрошаек».
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