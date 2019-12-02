Ярославль, , 14:39 — REGNUM Начальник управления ГИБДД по Ярославской области Андрей Сироткин покидает свой пост. Об сообщает портал YarNews.

Андрей Сироткин

В настоящее время Сироткин находится в отпуске, из которого уже не выйдет. Кто его сменит, пока неизвестно. Причины отставки также не разглашаются.

Андрей Сироткин возглавил управление в 2011 году, когда региональное УМВД возглавлял Николай Трифонов. В 2018 году новым начальником полиции стал Андрей Липилин.

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