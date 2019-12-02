Цхинвал, , 14:59 — REGNUM Выезд в Грузию за медицинской помощью разрешен отдельным категориям жителей Ленингорского района Республики Южная Осетия, не имеющим гражданства республики и гражданства РФ. Такое решение принято на заседании Совета безопасности республики. Об этом сообщила пресс-секретарь президента страны Дина Гассиева.

«Совет безопасности РЮО принял решение о разрешении на выезд в Грузию через место пересечения государственной границы «Раздахан» жителям населенных пунктов Ленингорского района, включенных в постановление правительства №119, не имеющих южноосетинского и российского гражданства и нуждающихся в медицинской неотложной или высокотехнологической помощи, не оказываемой на территории РЮО», — рассказала Гассиева.

Как передавало ИА REGNUM, решение закрыть границу с Грузией власти Южной Осетии приняли 4 сентября. Кроме пункта «Раздахан», был закрыт также пункт «Синагур» в Дзауском районе. В пресс-службе Комитета безопасности Южной Осетии объяснили это необходимостью обеспечить безопасность граждан республики в связи нагнетанием напряженности в Грузии.