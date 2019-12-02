Вильнюс, 2 декабря 2019, 14:38 — REGNUM
Полиция Литвы обещает наказать виновников череды антисемитских выпадов, которые заставили литовскую общину евреев публично заявить о небезопасности своих представителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 декабря.
В конце ноября в Каунасе, на информационном стенде у здания общины, появились надписи, прославляющие Гитлера, что стало продолжением целой череды аналогичных выпадов против литовских евреев в 2019 году.
Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела встретился с главой еврейской общины Фаиной Куклянски и заверил её, что полиция «будет уделять пристальное внимание предупреждению и расследованию преступлений на почве ненависти».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Вильнюсе 6 августа закрылась синагога и офис Общины евреев Литвы. В общине заявили, что получают угрозы — звонками и письмами, а обеспечить безопасность в такой ситуации не представляется возможным. Литовцы критикуют Общину евреев Литвы за то, что литовские евреи приветствовали демонтаж мемориальной доски пособнику нацистов Йонасу Норейке, который принимал активное участие в Холокосте. В Литве многие его считают «национальным героем».