Вильнюс, , 14:38 — REGNUM

Полиция Литвы обещает наказать виновников череды антисемитских выпадов, которые заставили литовскую общину евреев публично заявить о небезопасности своих представителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 декабря.

В конце ноября в Каунасе, на информационном стенде у здания общины, появились надписи, прославляющие Гитлера, что стало продолжением целой череды аналогичных выпадов против литовских евреев в 2019 году.

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела встретился с главой еврейской общины Фаиной Куклянски и заверил её, что полиция «будет уделять пристальное внимание предупреждению и расследованию преступлений на почве ненависти».

«Полиция готова сотрудничать, решать проблемы этого и других сообществ и работать вместе, чтобы найти лучшие решения. Я могу заверить вас, что полиция выполнит домашнее задание и уделит пристальное внимание расследованию в случае преступления на почве ненависти», — сказал начальник полиции. Он пообещал, что сотрудники полиции встретятся с представителями еврейской общины в регионах.

«Наше главное желание, чтобы государство заботилось о тех объектах, которые важны для нас, и о безопасности членов нашего сообщества», — в свою очередь, сказала Куклянски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Вильнюсе 6 августа закрылась синагога и офис Общины евреев Литвы. В общине заявили, что получают угрозы — звонками и письмами, а обеспечить безопасность в такой ситуации не представляется возможным. Литовцы критикуют Общину евреев Литвы за то, что литовские евреи приветствовали демонтаж мемориальной доски пособнику нацистов Йонасу Норейке, который принимал активное участие в Холокосте. В Литве многие его считают «национальным героем».