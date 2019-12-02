Тбилиси, , 14:35 — REGNUM Грузия находится на грани гражданского противостояния, и если страна своевременно не выберется из этого тупика, то комок может стать лавиной, которую уже ничто не остановит. Так оценивает происходящие в Грузии процессы социолог Рамаз Сакварелидзе, который беседует на эту тему с грузинским еженедельником «Квирис палитра» («Палитра недели»).

По мнению эксперта, правящая партия «Грузинская мечта» допустила политическую ошибку, отказавшись от обещанного ею перехода на пропорциональную избирательную систему с 2020 года.

«Думаю, что ничто не мешало «Грузинской мечте» сделать этот шаг, и они легче смогли бы достичь успеха в случае пропорциональных выборов, чем сейчас, после такой шумихи и после того, как они приобрели имидж «кидалы». По моему мнению, это политическая ошибка «Грузинской мечты. Имидж имеет в политике большое значение», — отметил Сакварелидзе.

По его словам, правительство напрасно тешит себя тем, что акции немногочисленны и что они пройдут. Правда, много народу в последние дни не было, и действия правоохранительных органов отличались осторожностью и соответствовали закону, но проведение заседаний парламента с помощью спецназа — вовсе не приятное зрелище ни в стране, ни за ее пределами», — заявил в беседе с изданием Рамаз Сакварелидзе.

Локальные «перформансы», которые оппозиция устраивает против президента, парламента и представителей правительства, по оценке эксперта, являются своего рода политическим буллингом, который постоянно держит в напряжении население и отрицательно влияет на экономику страны.

«Если этот политический буллинг продолжится, он обязательно принесет свои результаты. Кроме всего прочего, часть представителей власти на каком-то этапе подумает, что оппозиция набирает силы, что инициатива в ее руках, и в результате очень многие могут перейти на оппозиционный фланг», — предположил эксперт.

Напомним, что очередная волна акций протеста в Тбилиси началась после того, как парламент провалил проект поправок в Конституцию, предусматривавший проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. Обещание перехода на такую систему с 2020 года дал населению председатель правящей партии Бидзина Иванишвили в разгар митингов, спровоцированных соратниками экс-президента Саакашвили из-за визита в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова.