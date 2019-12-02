Вильнюс, , 14:31 — REGNUM Правительство Литвы, которое итак работает фактически в условиях правящего меньшинства, может развалиться уже формально, а произойти это может уже в эти дни, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 декабря. Главной причиной стал конфликт вокруг министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича, отставки которого требует не только оппозиция, но и президент Литвы Гитанас Науседа.

Наркевича, делегированного от фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), обвиняют в использовании служебного положения для личных нужд: частных обедов за счёт казны, фиктивном проживании в служебной квартире в Вильнюсе, которой на самом деле пользовалась его дочка и другие проступки.

«Личные проблемы министра стали проблемой всего правительства. Это не может дальше так длиться», — заявил Науседа.

Глава ИАПЛ-СХС Вальдемар Томашевски отклоняет нападки на своего министра и называет их кампанией политических оппонентов и СМИ против его партии. При этом он не исключает выхода из коалиции, что автоматически парализует работу правительства в парламенте, особенно в период принятия бюджета на 2020 год, который сейчас рассматривается в Сейме Литвы.

В случае распада правительства в Литве не исключают и досрочные парламентские выборы. Напряжение добавляет акции протестов грузоперевозчиков, фермеров и предупредительная забастовка учителей. Кроме того, отсутствие премьера, который всю минувшую неделю продлевал больничный из-за восстановления после курса химеотерапии. У премьера Саулюса Сквернялиса диагностирована лимфома.