Баку, , 14:30 — REGNUM Парламент Азербайджана на пленарном заседании 2 декабря принял обращение к президенту о роспуске и назначении досрочных парламентских выборов, сообщает Haqqin.az.

Отмечается, что за принятие соответствующего обращения проголосовали 99 членов парламента, один проголосовал против, еще один воздержался и один не проголосовал.

Как сообщало ИА REGNUM, с данной инициативой о роспуске выступили депутаты от правящей партии «Ени Азербайджан». Состав азербайджанского парламента был избран 1 ноября 2015 года. Срок полномочий нынешнего парламента истекал в ноябре 2020 года.

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