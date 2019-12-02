Ростов-на-Дону, , 14:26 — REGNUM В Ростовской области назначен исполняющий обязанности министра здравоохранения. Временным главой ведомства стал заместитель руководителя минздрава по лечебной работе Андрей Ерошенко.

ИА REGNUM напоминает, что министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, задержанная по подозрению в превышении должностных полномочий, два месяца проведёт под домашним арестом. Вместе с главой ведомства был задержан заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский. Чиновника отправили в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, в действиях чиновниках при заключении госконтрактов антимонопольная служба выявила нарушения. В рамках расследования уголовного дела обыски прошли в компании «Центр 100 Ростов-на-Дону».

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