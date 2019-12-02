Москва, , 14:22 — REGNUM Сплошное радиолокационное поле позволит повысить защиту границ России с воздуха, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя установку системы радиолокационных станций (РЛС).

«Создание радиолокационного поля стало возможным после успешных испытаний и ввода в строй загоризонтной станции 1 декабря в Мордовии. Подробности работы такой станции засекречены.

Сообщается лишь, что новая радиолокационная станция способна отследить массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на дальностях в 2 тыс. км. Если разместить подобные станции типа «Контейнер» по границам страны, радиолокационное поле станет сплошным.

Такая система повысит защиту от нападения с воздуха, поскольку увеличит время на подготовку к отражению удара с воздуха. Подобная система уже была создана для отслеживания пусков баллистических ракет для раннего оповещения.

Но низколетящие объекты она не может отслеживать из-за кривизны поверхности Земли — низколетящие объекты не видны по прямой.

А между тем, стратегические бомбардировщики, крылатые и гиперзвуковые ракеты и беспилотные летательные аппараты при оснащении их ядерными устройствами могут представлять не меньшую опасность.

Таким образом, система противовоздушной обороны РФ сможет выйти на новый качественный уровень», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на границе Российской Федерации установят систему радиолокационных станций (РЛС), которые создадут общее радиолокационное поле, способное отследить авиацию противника.

Читайте также: На страже российских границ поставят радиолокационное поле