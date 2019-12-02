Киев, , 14:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что на встрече «нормандской четверки» обсудит с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о заключении нового контракта на транзит газа. Об этом Зеленский рассказал в интервью Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

Зеленский заявил, что для него важно, чтобы вопрос газа был независимым. Как бы ни хотели обе стороны, газовый вопрос «никоим образом не должен быть связан с Донбассом», добавил он.

Если Украина и Россия смогут заключить новый газовый контракт на десять лет и Москва «не будет этому противиться», тогда Киев сможет согласиться, что «Северный поток-2» не является политическим проектом, резюмировал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае, если в переговорах по газовому вопросу между РФ и Украиной останутся проблемные моменты, их могут обсудить лидеры двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский во время встречи в Париже 9 декабря

Отметим, Газпром предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт на транзит газа по украинской территории. Другим вариантом, который предлагает Москва Киеву, является новое соглашение по транзиту, заключённое до 2021 года. Но для этого, отмечает российская сторона, нужно обнуление взаимных претензий.

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