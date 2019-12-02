Тбилиси, , 14:36 — REGNUM Депутат парламента Грузии Ника Мелия, который 2 декабря был признан судом виновным в финансовых преступлениях, заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» постарается приостановить его депутатские полномочия. Данное заявление он сделал перед журналистами после того, как Тбилисский городской суд вынес в отношении его обвинительный приговор, передает грузинский «Первый канал».

«Их [депутатов партии «Грузинская мечта»] задачей остается выгнать меня из парламента, приостановить мои депутатские полномочия, за это они будут голосовать на ближайшем сессионном заседании», — сказа Мелия.

Напомним, Нику Мелия суд приговорил по делу о банке «Cartu bank» к штрафу в размере 25 тыс. лари (около $8,5 тыс. по курсу), кроме того, ему запретили в течение двух лет и трех месяцев занимать госдолжности. На том же заседании к тюремному сроку был приговорен экс-министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили.

Стоит также отметить, что пока здание парламента заблокировано протестующими.

Читайте ранее в этом сюжете: Протесты в Грузии будут продолжаться — депутат Самадашвили