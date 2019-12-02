Группа российских кораблей на постоянной основе находится в восточной части Средиземного моря, а в сирийском порту Тартус размещен пункт базирования ВМФ России, напомнил президент России. Он отметил, что российские военные корабли в 2019 году успешно решали поставленные задачи в акватории Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов, в том числе по защите судоходства и противодействию пиратству в Южно-Китайском море, Аденском заливе, районах Сингапурского и Малаккского проливов, в Карибском бассейне.

«Всего было выполнено 111 походов, в которых приняли участие 70 надводных кораблей и 27 судов обеспечения, 15 многоцелевых подводных лодок», — сказал Владимир Путин.