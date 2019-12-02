«И, наконец, третье. Последовательное развитие ВМФ не должно ограничиваться только рамками военной организации. Во всем мире военно-морские исследования и перспективные разработки — это локомотив роста для целых направлений науки и отраслей экономики. И нам нужно добиваться, чтобы перспективные военный разработки и технологии стимулировали выпуск востребованной гражданской продукции, чтобы оборонные предприятия и верфи расширяли ее номенклатуру и объемы производства. Здесь есть о чем нам поговорить, потому что отдельные предприятия отрасли заметно продвинулись в этом, а по другим нужны какие-то дополнительные стимулы», — сказал Владимир Путин, открывая серию совещаний по развитию ВМФ России.
«Второе. в Ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во-многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, разработанных под применение гиперзвуковых ракет «Циркон» — это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности — а также эсминцев и десантных кораблей. Прошу сегодня подробно доложить, как продвигается работа над кораблями новых проектов и вооружений для них», — сказал Владимир Путин на совещании в Сочи.
«Первое. Важно сохранить набранные темпы развития ВМФ. Для этого надо добиваться скоординированной работы органов государственного и военного управления, промышленного и научного комплексов страны» — Владимир Путин.
«Мы должны и дальше развивать современный, высокотехнологичный и сбалансированный по составу Военно-морской флот, продолжать его оснащение вооружением и техникой последних поколений», — заявил Владимир Путин. Он поставил главные задачи по развитию военного флота.
Путин оценил выполнение поручений по военной теме
Большая часть поручений, которая была дана по итогам серий военных совещаний, проведённых в Сочи, исполнена. Об этом сегодня, 2 декабря, открывая очередную серию совещаний по военной тематике, заявил президент РФ Владимир Путин.
Группа российских кораблей на постоянной основе находится в восточной части Средиземного моря, а в сирийском порту Тартус размещен пункт базирования ВМФ России, напомнил президент России. Он отметил, что российские военные корабли в 2019 году успешно решали поставленные задачи в акватории Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов, в том числе по защите судоходства и противодействию пиратству в Южно-Китайском море, Аденском заливе, районах Сингапурского и Малаккского проливов, в Карибском бассейне.
«Всего было выполнено 111 походов, в которых приняли участие 70 надводных кораблей и 27 судов обеспечения, 15 многоцелевых подводных лодок», — сказал Владимир Путин.
«Свой высокий боевой потенциал ВМФ России подтвердил в борьбе с террористами в Сирии», — сказал президент РФ Владимир Путин на совещании о развитии военного флота. Он отметил высокую слаженность частей и соединений ВМФ, а также профессионализм участников операции в Сирии, руководящего состава, военных моряков, летчиков морской авиации.
«На вооружение ВМФ России поступают новейшие корабли с мощными ракетами, обладающими улучшенными характеристиками по точности и дальности поражения целей. Такое эффективное вооружение способно кардинально менять ситуацию на театрах военных действий, обеспечивать нейтрализацию любых агрессивных действий в отношении России», — заявил Владимир Путин.
Военно-морской флот исторически играет важнейшую роль в обеспечении обороноспособности России, заявил президент Владимир Путин. По его словам, флот защищает интересы страны в Мировом океане, вносит весомый вклад в сохранение военно-политической стабильности в мире.
«В ходе нынешней серии совещаний мы будем рассматривать, в основном, вопросы развития Военно-морского флота. Подробно обсудим состояния и направления дальнейшего повышения его боевого потенциала», — заявил Владимир Путин, открывая мероприятие в Сочи. Будут заслушаны доклады руководителей судостроительной отрасли о создании современных кораблей и судов.
Путин потребовал нарастить боевые возможности флота
Боевые возможности Военно-морского флота России необходимо увеличить в ближайшие годы. Об этом заявил президент России Владимир Путин 2 декабря, открывая 14-ю серию совещаний по оборонной тематике в Сочи.