Сочи, Краснодарский край, , 14:10 — REGNUM Боевые возможности Военно-морского флота России необходимо увеличить в ближайшие годы. Об этом заявил президент России Владимир Путин 2 декабря, открывая 14-ю серию совещаний по оборонной тематике в Сочи.

В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота, подчеркнул он. По словам президента, это во многом зависит от планового поступления на флот кораблей и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет «Циркон».

Как сообщало ИА REGNUM, в России до конца 2019 года запланированы очередные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон». В первую очередь новейшими ракетами вооружат большой противолодочный корабль проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевую субмарину проекта 949А «Иркутск».

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