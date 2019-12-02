Москва, , 13:56 — REGNUM Обсуждение темы Крыма в любом международном формате невозможно, заявил 2 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Соединенные Штаты могли бы помочь Киеву в ситуации с полуостровом.

«Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно», — заявил Песков.

Он вновь напомнил, что об этом неоднократно говорилось на самых разных уровнях.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым воссоединился с Россией после вооружённого государственного переворота, который произошёл на Украине в 2014 году. Воссоединению Крыма и России предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за выход из состава Украины.

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