Тбилиси, , 14:01 — REGNUM Ни у кого не должно быть иллюзий, что парламент Грузии возобновит работу на будущей неделе. Об этом заявила оппозиционный депутат Саломе Самадашвили, сообщает 2 декабря грузинский «Первый канал».

«Волна протестов из других городов будет продолжаться. Правительство увидит, что эту волну нелегко будет подавить, если наши требования не будут выполнены», — сказала Самадашвили.

Как передавало ИА REGNUM, массовые протесты в Грузии проходят с середины ноября, после того, как депутаты правящей партии «Грузинская мечта» не поддержали законопроект о реформе избирательного законодательства. Оппозиционные силы также начали блокировать госучреждения и здание парламента Грузии. Кроме требований провести избирательную реформу, протестующие призывают к отставке правительства и досрочным парламентским выборам.

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