Джакарта, , 13:54 — REGNUM Дипломаты Европейского союза (ЕС) усилили давление на правительство Индонезии, чтобы расследовать дело о гражданине Польши, который был заключен в тюрьму в городе Вамена на Папуа, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что гражданин Польши стал первым иностранцем, осужденным за государственную измену в провинции Западное Папуа по статье 106 Уголовного кодекса Индонезии. В 2018 году его приговорили к пяти годам лишения свободы.

На прошлой неделе посол ЕС в Индонезии Винсент Пикет встретился с министром юстиции и прав человека Индонезии Ясонной Лаоли, чтобы обсудить данное дело.

Европейский парламент назвал гражданина Польши политзаключенным и выразил обеспокоенность по поводу его продолжающегося задержания, учитывая беспорядки в Западном Папуа. Парламент потребовал освобождения и депортации подсудимого в Польшу.

Напомним, в августе 2018 года гражданин Польши совершил тур по Индонезии, посетив Западное Папуа, чтобы проверить заявления о нарушениях прав человека. По словам подсудимого, он посещал друзей, с которыми познакомился в Интернете, и не собирался вступать ни в какую организацию. Местный студент, с которым он встречался, также был приговорен к четырем годам тюремного заключения.