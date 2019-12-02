Москва, 2 декабря 2019, 13:50 — REGNUM На Украине установлен режим физического, морального и информационного террора, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 2 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что на Украине применяются технологии социальной инженерии, «по очень быстрой перековке обычных нормальных людей в людей, смысл существования которых в ненависти к России».
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