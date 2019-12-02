Брюссель, , 14:16 — REGNUM Североатлантический альянс выступает за переговоры с Россией о контроле над вооружениями. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном 2 декабря интервью немецкому телеканалу ARD.

По словам Столтенберга, с Москвой нужно вести диалог. Даже в ситуации, когда отношения не становятся лучше, альянсу нужно уметь управлять сложными отношениями с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг отметил, что отношения НАТО с Россией и контроль над вооружениями после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лидеры стран альянса будут обсуждать на саммите в Лондоне. Переговоры пройдут 3 и 4 декабря.

Читайте также: Отношения с РФ и «нарушение» ДРСМД включены в повестку саммита НАТО

А также: НАТО увеличит военные расходы на $400 млрд к 2024 году — Столтенберг