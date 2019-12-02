Донецк, , 13:48 — REGNUM В Донецкой Народной Республики решили отказаться от украинского языка в качестве государственного. С предложением сделать русский язык единственным официальным языком в ДНР, внеся соответствующие поправки в конституцию республики, предложил глава ДНР Денис Пушилин. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщается на сайте Народного совета (парламента) Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.

«Однако применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации. При этом использование русского языка задекларировано рядом нормативных правовых актов ДНР», — говорится в сообщении.

Закрепить эту же норму планируется и законе ДНР «Об образовании» в части определения языка образования. Законопроект с соответствующими изменениями уже внесён главой ДНР на рассмотрение Народного совета республики.

«Данная необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом Донецкой Народной Республики с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР, в частности, на использование украинского языка как языка частного общения.

Как сообщало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине в феврале 2014 года Донецкая и Луганская Народные Республики по итогам проведённых в республиках соответствующих референдумов, заявили о самоопределении. В ответ на это Киев начал против этих регионов боевую операцию, которая продолжается до сих пор. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 10 тысяч человек.