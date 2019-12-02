* талибами — запрещённая в России организация

Ташкент, , 13:45 — REGNUM Для заключения мира в Афганистане в переговорный процесс необходимо вовлечь все силы внутри страны, в том числе движение Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил специальный представитель президента республики по Афганистану Исматулла Иргашев, сообщает 2 декабря издание Kun.uz.

Спецпредставитель напомнил слава президента республики Шавката Мирзиёева о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это часть афганского общества. «Они также должны иметь свой голос и участвовать в решении вопросов спокойствия, мира и будущего государства», — сказал Иргашев.

Он считает, что успешные переговоры между представителями террористического движения и США обеспечат условия для внутриафганского урегулирования. «Самое главное — без них невозможно установить мир», — добавил спецпредставитель.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Москва положительно оценивает заявление главы Белого дома Дональда Трампа о возобновлении переговоров с движением Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибан* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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