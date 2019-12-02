Москва, , 13:43 — REGNUM Власти Сербии заинтересованы в покупке российских зенитных ракетных систем С-400, однако они стоят слишком дорого. Об этом заявил посол Сербии в Москве Мирослав Лазански, передает 2 декабря РЕН ТВ.

ЗРК С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Он назвал ракетную систему ПВО С-400 совершенной, добавив, что такой хотела бы обладать каждая страна. Но эта система недешевая, у Белграда может не быть средств для такой покупки, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее одно из сербских изданий проинфомировало о возможной покупке Белградом российских С-400 в кредит на долгосрочной основе.

Читайте также: Белград может купить российские С-400 в кредит — СМИ

А также: Визит Вучича в Россию пытаются омрачить, заявили в Кремле