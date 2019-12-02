Киев, , 13:42 — REGNUM Заявления из России о якобы возможности выхода из состава Украины ряда областей являются исключительно «мечтами», сказал сегодня, 2 декабря, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

В ходе согласительного совета лидеров фракций парламента Украины Разумков подчеркнул, что было бы неправильно оставить без внимания заявление спикера Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Володина.

«Дело в том, что в Украине нет ни малых, ни средних, ни великих народов, а есть украинский народ. Да, он многонациональный, он может говорить на разных языках, но это единый народ, это единое государство. Я хотел бы всех заверить, что если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, утрачиваться еще какие-то территории, то это только мечты», — заявил Разумков.

Он также призвал все слои населения и все органы власти на Украине консолидировать общество вокруг тех тем, которые будут объединять страну, а не разделять.

ИА REGNUM напоминает, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае сохранения на Украине «национализма и притеснения малых народов» из состава страны выйдет ряд областей. Он также констатировал, что на Украине постоянно нарушаются права нацменьшинств — русских, венгров, поляков, и добавил, что вообще сложно назвать «малым народом» те 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным.