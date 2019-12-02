Тбилиси, , 13:47 — REGNUM Экс-министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили 2 декабря был приговорен Тбилисским городским судом к лишению свободы. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

По данным журналистов, бывшего министра, который является ближайшим соратником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, приговорили к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения.

Также на судебном заседании приговор был вынесен в отношении депутата партии «Единое национальное движение» Ники Мелия. Ему придется выплачивать штраф в размере 25 тыс. лари (около $8,5 тыс. по курсу), кроме того, политику в течение двух лет и трех месяцев запрещено занимать государственные должности.

Напомним, приговоры вынесены судом по делу о банке «Cartu bank». В 2012 году, после того, как партия «Единое национальное движение» потеряла власть, Адеишвили обвинили в попытке обанкротить банк. Мелие предъявили обвинения в том, что он злоупотреблял служебными полномочиями и пытался сокрыть имущество путем фиктивной сделки.