Рига, , 13:35 — REGNUM Еврокомиссия (ЕК) официальным письмом уведомила Латвию о том, что принимаемые властями страны меры по сохранению и развитию многообразия всех видов растений и животных на природоохранных территориях недостаточны. Об этом информирует портал Tvnet.lv.

Суть претензий ЕК состоит в том, что согласно ЕС Natura 2000 Латвия должна предоставить реестр данных о всех природоохранных зонах, чего сделано не было. На исправление ситуации стране дано два месяца.

Журналисты отмечают, что если полноценный обмен информацией в рамках директивы не будет налажен, Латвии, как и другим государствам, игнорирующим требования, угрожает процесс в суде ЕС.