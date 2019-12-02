Рига, , 13:28 — REGNUM На общем заседании Прибалтийской ассамблеи и министров иностранных дел стран Прибалтики в Риге глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс в очередной раз подчеркнул «необходимость солидарности стран Прибалтики в отношении небезопасной белорусской атомной энергии», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 декабря.

«Из-за проблем с безопасностью Островецкая атомная электростанция становится проблемой всего региона. Мы будем продолжать предавать гласности все проблемы ядерной безопасности и охраны окружающей среды, требуя международной ответственности, и будем стремиться к общей позиции Европейского союза по данным вопросам», — заявил литовский министр. Его слова цитирует пресс-служба МИД Литвы. Ответ латвийской и эстонской сторон при этом не приводится.

Напомним, Литва конфликтует с Белоруссией из-за строительства АЭС. В Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», технологии «Росатома» в стране безапелляционно называются опасными, а Литва на законодательном уровне приняла решение не пропускать электроэнергию с БелАЭС на свою территорию.

Пусконаладочные работы БелАЭС начнутся уже в конце 2019 года или начале 2020 года, когда в белорусский Островец привезут ядерное топливо. При этом Литва безуспешно пытается заручиться солидарностью в этом вопросе в Латвии и Эстонии, однако пока власти этих стран наоборот публично говорят о том, что рассматривают возможность покупки электроэнергии с БелАЭС.