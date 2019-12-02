Москва, , 13:19 — REGNUM Заявление вице-премьера правительства Украины по вопросам европейской и североатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева «принять пару областей России» — «свидетельство полной потери чувства реальности». Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Конечно, если считать государственный переворот и военный конфликт в Донбассе внедрением европейских стандартов жизни, восстановлением демократического управления, то Украина в этом смысле очень даже преуспела. Вот только повторить ее опыт желающих нет», — сказал также Клинцевич.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что притеснение малых народов на Украине может привести к потере Киевом ещё нескольких областей. В ответ на это глава украинской дипломатии Арсен Аваков назвал российского парламентария «дураком».

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