Джакарта, 2 декабря 2019, 13:16 — REGNUM Правительство Индонезии намерено модернизировать военно-морской флот в сфере наблюдения, поддержания и защиты морской территории страны, сообщает Antara.
«Это означает, что мы продолжим развивать наш военно-морской и военно-воздушный потенциал», — заявил министр обороны Индонезии Прабово Субианто на церемонии открытия конференции по внешней политике Индонезии в Джакарте.
По словам министра, необходимо расширить возможности военно-морского флота, чтобы Индонезия стала хозяином и защитником своего собственного морского и воздушного пространства.
Министр обороны Индонезии также намерен развивать киберзащиту, которая может быть сформирована в этом регионе в ближайшие десятилетия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства обороны Индонезии заявил, что государство будет активно продвигать оборонную дипломатию.
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