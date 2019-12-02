Джакарта, , 13:16 — REGNUM Правительство Индонезии намерено модернизировать военно-морской флот в сфере наблюдения, поддержания и защиты морской территории страны, сообщает Antara.

«Это означает, что мы продолжим развивать наш военно-морской и военно-воздушный потенциал», — заявил министр обороны Индонезии Прабово Субианто на церемонии открытия конференции по внешней политике Индонезии в Джакарте.

По словам министра, необходимо расширить возможности военно-морского флота, чтобы Индонезия стала хозяином и защитником своего собственного морского и воздушного пространства.

Министр обороны Индонезии также намерен развивать киберзащиту, которая может быть сформирована в этом регионе в ближайшие десятилетия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства обороны Индонезии заявил, что государство будет активно продвигать оборонную дипломатию.

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