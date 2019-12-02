, 13:15 — REGNUM Главное событие всей прошлой недели (25 ноября — 1 декабря) для Украины состоялось в Вене, где встретились для переговоров украинский министр энергетики Алексей Оржель и его российский коллега, заявил украинский политический эксперт Виталий Бала.

«О встрече в Украине узнали от российских СМИ… Встреча состоялась без участия представителей ЕС, хотя нас пытаются убедить, что с ЕС всё согласовали», — заявил политолог.

Он призвал нынешнюю власть в Киеве определиться, идет ли в стране «война» или же имеет место «гражданский конфликт»:

«Потому что, на мой взгляд, любые двусторонние встречи с представителями страны-агрессора свидетельствуют о том, что Россия тогда — не агрессор», — подчеркнул эксперт.

Также Бала заявил, что украинской власти уже давно пора было сделать всё для энергетической независимости от России:

«Сначала начались поставки электроэнергии…, теперь ведутся разговоры о прямых поставках газа… Неужели действующая власть не понимает, о чем идет речь», — возмущается политолог.

ИА REGNUM напоминает, что 28 ноября в Вене состоялась первая за долгое время двусторонняя встреча министров энергетики Украины и России. По итогам переговоров Киев заявил, что стороны обсудили возможность подписания договора согласно европейским правилам и договорились активизировать работу.

«Переговоры будут продолжаться как в двустороннем, так и в трехстороннем формате с европейской стороной», — говорилось в комментарии украинского министерства.

30 ноября в эфире украинского телевидения министр энергетики Алексей Оржель заявил, что в результате газовых переговоров должна быть выработана позиция, которая устроит все стороны. Он выразил убеждение, что двусторонняя встреча позволила сделать некоторые «шаги вперед».

«Европейская сторона была проинформирована, что будет такая встреча. Были определенные элементы, где компромиссы могут быть найдены. Есть такие, где надо еще искать», — подчеркнул киевский чиновник.