Пекин, , 12:55 — REGNUM Россия рассчитывает на участие председателя КНР Си Цзиньпина в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в мае 2020 года в Москве. Об этом сегодня на встрече с китайским лидером в Пекине заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Читайте также: Китай пока не подтвердил визит Си Цзиньпина в РФ на 75-летие Победы

Патрушев подчеркнул, что «это станет ещё одним свидетельством прочной российско-китайской сцепки на международной арене».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент РФ Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа, лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и руководителей ещё ряда стран принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

Ранее по теме: Лидеры США и КНДР пока не подтвердили участие в мероприятиях 9 мая в Москве

Добавим, что на сегодня официального подтверждения участия лидеров США, Северной Кореи и Китая от Вашингтона, Пхеньяна и Пекина не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва пригласила Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона на 75-летие Победы