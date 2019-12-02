Тверь, , 12:50 — REGNUM Подготовка к празднованию в 2020 году 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также ход реализации в регионе национальных проектов обсуждались 2 декабря в ходе заседания правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. 1 декабря в кинотеатре «Поклонка» при музее Победы в Москве прошел второй после Тверской области премьерный показ фильма «Ржев», в основу которого легли реальные события времен Великой Отечественной войны — история боев под Ржевом, кинопоказ посетил глава Тверской области Игорь Руденя.

«На примере таких фильмов, как «Ржев», «Прощаться не будем» мы можем увидеть реальные судьбы людей, события времен Великой Отечественной войны. Это наша история, и мы должны ею гордиться», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что мероприятия к празднованию юбилея Победы в Тверской области должны подчеркивать значение событий того времени и ценность людей, которые бились за свободу страны. В том числе — необходимо регулярно уделять внимание фронтовикам и ветеранам, усилить поддержку в части медицинского обслуживания, оказания помощи на дому.

Ещё одна тема совещания — реализация национальных проектов на территории Тверской области. Губернатор обратил внимание на то, что необходимо обеспечить успешную реализацию всех проектов, начиная с подготовки всей необходимой документации.

Также обсуждалась ситуация с восстановлением повреждённых в результате непогоды в конце октября — начале ноября электросетей и дорог. Так, всего в ходе восстановительных работ дорожно-эксплуатационные организации Тверской области восстановили движение на 12 автомобильных дорогах. На объектах было задействовано 43 единицы дорожной техники, 54 специалиста.

Глава региона в ходе обсуждения обращений жителей региона напомнил: на XIX Съезде Партии «Единая Россия» 23 ноября президент России Владимир Путин назвал главным лейтмотивом работы и самой главной задачей власти защиту интересов граждан, чтобы люди видели позитивные, качественные перемены в жизни.