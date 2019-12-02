Анкара, , 12:53 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали 25 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 2 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Задержание было произведено на основании ордеров на арест, выданных прокуратурой. В настоящее время проводится спецоперация по поимке еще девятерых подозреваемых.

ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастии которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.

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