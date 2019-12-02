Киев, , 12:47 — REGNUM Вопрос транзита газа может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря в Париже, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

По его словам, газопровод «Северный поток — 2» значительно ослабил позиции Киева на переговорах. При этом, добавил он, если удастся заключить новый транзитный договор на срок до десяти лет, можно будет говорить, что «Северный поток — 2» — это не политический проект.

«Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Чтобы ни пожелали обе стороны, это никоим образом не должно быть связано с Донбассом. Хотя я не исключаю, что транзит газа также будет рассматриваться в нормандском формате», — резюмировал Зеленский.

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Как сообщало ИА REGNUM, Газпром предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт на транзит газа по украинской территории или заключить новое соглашение по транзиту, что предполагает обнуление взаимных претензий.

Добавим, что 28 ноября в Вене делегации России и Украины провели переговоры, в ходе которых обсудили в том числе претензии по газовым вопросам, а также условия транзита с 2020 года и прямые покупки газа для украинских потребителей.

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