Москва, , 12:59 — REGNUM Депутат Народного Собрания Абхазии Аслан Бжания назвал ответственным за криминогенную обстановку в стране президента республики Рауля Хаджимба. Заявление народного избранника, проходящего курс реабилитации в Москве, опубликовал 2 декабря портал APSNY.ru.

Бжания заявил, что в Абхазии преступления, в том числе похищения людей и убийства, стали нормой и происходят даже в центре столицы. Основная вина, по его мнению, лежит на главе государства.

«С его молчаливого согласия произошло беспрецедентное по масштабам и последствиям сращивание криминала и власти. Никто сегодня не чувствует себя в безопасности!», — говорится в заявлении абхазского депутата.

Как передавало ИА REGNUM, 22 ноября в центре Сухуми неизвестные открыли стрельбу из огнестрельного оружия по посетителям кафе. В результате нападения погибли три человека.