Сеул, , 12:46 — REGNUM 5 декабря в Голубом доме состоится встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и главы МИД Китая Ван И. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стороны обсудят ряд двусторонних вопросов в преддверии трехстороннего саммита Южной Кореи, Китая и Японии, который состоится в конце декабря.

Известно, что Ван И прибудет в Южную Корею по приглашению южнокорейской коллеги Кан Гён Хва, с которой также запланирована встреча.

По предварительным данным, главы МИД Южной Кореи и Китая обсудят ряд региональных и международных вопросов, включая двусторонние отношения, ситуацию на корейском полуострове и встречу Мун Чжэ Ина с Си Цзиньпинем.

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