Москва, 2 декабря 2019, 12:37 — REGNUM Вопрос о евроатлантическом выборе — это вопрос о гибели Украины в условиях неизменности стратагемы украинского государства, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Он также отметил, что у Зеленского нет ни политической воли, ни любви к украинскому народу. Нужен другой лидер, который эту стратагему будет менять, либо неизбежно изменение территории Украины. То есть — речь идет о признании независимости Донбасса и прочих территорий, которые не принимают им навязываемую бандеровскую индентичность.