Москва, , 12:37 — REGNUM Вопрос о евроатлантическом выборе — это вопрос о гибели Украины в условиях неизменности стратагемы украинского государства, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Внутри всего этого дела украинский тупик. Эта стратагема не приводит ни к чему… Без изменения этой стратагемы Украина либо должна перейти на нацистскую форму в 21-м столетии, либо сократить территорию. У нее нет другого выбора, нужно сменить стратагему, а это не может сделать человек, который ждет таких аплодисментов, шоу и соответствующих экстатических состояний», — заявил Кургинян.

Он также отметил, что у Зеленского нет ни политической воли, ни любви к украинскому народу. Нужен другой лидер, который эту стратагему будет менять, либо неизбежно изменение территории Украины. То есть — речь идет о признании независимости Донбасса и прочих территорий, которые не принимают им навязываемую бандеровскую индентичность.