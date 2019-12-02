Краснодар, , 12:36 — REGNUM Выборы глав шести сельских поселений состоялись в пяти муниципалитетах Краснодарского края 1 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Явка на выборы по региону в целом составила 43,77%, жалоб на ход кампаний не поступало. В общей сложности на шесть мест глав сельских поселений претендовали 25 кандидатов.

По итогам голосования главой Отрадо-Кубанского сельского поселения избран Андрей Харланов, Куликовского сельского поселения — Александр Лимбирис, Ковалевского сельского поселения — Андрей Гиря, Прикубанского сельского поселения — Александр Бельдиев, Голубицкого сельского поселения — Дмитрий Немудрый, Фонталовского сельского поселения — Валерий Разумняк. Все победившие кандидаты были выдвинуты партией «Единая Россия»