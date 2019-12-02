Ашхабад, , 12:27 — REGNUM Чрезвычайным и полномочным полом Турции в Туркмении назначен Тоган Орал, сообщает 2 декабря издание Orient.

Отмечается, что дипломат сменил на этом посту Мустафу Капуджу, который возглавлял посольство с августа 2015 года. Ранее, с 2011 по 2015 год, Орал работал генеральным консулом Турции в Роттердаме. Кроме того, новым послом Турции в Казахстане назначен Уфук Экиджи.

Отметим, по итогам первых девяти месяцев 2019 года товарооборот между Турцией и Туркменией составил $1,265 млрд, в том числе туркменский экспорт — $314 млн, турецкий импорт — $951 млн.

Читайте также: Компания из Турции построит в Туркмении ЛЭП для экспорта электроэнергии