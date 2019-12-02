Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Для эффективного проецирования силы за границей и поддержки своих флотов ВМС США не хватает средств наблюдения и разведки. Для ВМС США высоки риски, связанные с отсутствием ситуационной осведомленности при столкновении со всё более сложными системами оружия большой дальности, развёрнутыми Народно-освободительной армией Китая.

Об этом пишет издание Military Watch Magazine со ссылкой на доклад американского аналитического центра Hudson Institute. Документ носит название «Если вы не видите их, то вы не можете и вести по ним огонь: улучшение американской разведки, наблюдения и целеуказания».

В докладе говорится, что ограниченная способность ВМС США «формировать боевую обстановку» в потенциальном столкновении с китайскими силами на море делает их особенно уязвимыми, учитывая, что Китай развертывает более быстрые, более мощные и более дальнобойные ракеты наземного базирования и делает это в большем количестве, чем Соединённые Штаты.

Таким образом, при попытке оспорить данный район моря ситуационная осведомленность американских командиров может быть ниже, чем у их китайских коллег, из-за недостатка разведывательных и наблюдательных средств флота. Аналитический центр Hudson Institute приходит к выводу, что имеющиеся активы недостаточны для покрытия текущих размеров ВМС США, они тем более недостаточны на фоне амбициозных планов по расширению флота, предусмотренных администрацией Дональда Трампа.

В докладе отмечается, что у США в настоящее время отсутствуют платформы разведки и наблюдения, как пилотируемые, так и беспилотные, которые могут достаточно долго выполнять свои задачи, покрывать значительные поверхности и передавать достаточно информации ВМС США, чтобы позволить американским командирам формировать боевую обстановку.

Американские аналитики также подчёркивают наличие у Китая большого арсенала противокорабельных крылатых ракет, таких как YJ-12, YJ-18, DF-100, а также баллистической противокорабельной ракеты DF-21D.