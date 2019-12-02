Киев, , 12:19 — REGNUM Соединенные Штаты могут помочь Киеву в ситуации с Крымом, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

«Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США», — сказал Зеленский.

По его словам, это «территория Украины», и он бы хотел, чтобы «она к нам вернулась».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым воссоединился с Россией после вооружённого государственного переворота, который произошёл на Украине в 2014 году. Воссоединению Крыма и России предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за выход из состава Украины.

С момента воссоединения Крыма с Россией на полуостров переехали порядка 50 тысяч жителей Украины.

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