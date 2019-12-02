Кутаиси, Грузия, , 12:22 — REGNUM Представители 30 грузинских оппозиционных партий 2 декабря договорились о проведении в Кутаиси протестного митинга с требованием провести в стране избирательную реформу. Об этом сообщает информационный портал «Грузия Online».

По данным журналистов, встреча оппозиции проходила в офисе «Лейбористской партии». Было решено провести протестную акцию 6 декабря, в пятницу. Перед митингом планируется провести массовое шествие.

«По моему личному мнению, должно начаться еще более масштабное движение неповиновения. Конкретные планы, будь то шествия или акции, у нас уже есть», — приводит портал слова лидера партии «Новая Грузия» Георгия Вашадзе.

Как передавало ИА REGNUM, протесты в Грузии начались в середине ноября после того, как в грузинском парламенте не набрал необходимого количества голосов законопроект о реформе избирательной системы. Нововведение не поддержала правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция также требует отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент.

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