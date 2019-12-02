Вашингтон, , 12:09 — REGNUM В преддверии празднования 70-летия НАТО, «мы в особой степени защищаем Латвию, Литву и Эстонию». Об этом, как передает портал LSM, заявила посол США в НАТО Кейя Бейли-Хатчинсон.

Кейя Бейли-Хатчинсон сказала, что пока высказывания главы Франции Эммануэля Макрона о создании единой европейской армии не станут реальностью и не затронут НАТО, они не вызывают возражений.

По её мнению, очевидно, что военный блок из 29 государств обладает большей оборонной мощью, чтобы защитить, например, страны Прибалтики.

Посол США отметила, что намерения Франции больше вкладывать в оборону и быть суверенной в значительной степени совпадают с позицией Вашингтона в том, что за свою защиту нужно больше платить, однако, говорить о «смерти мозга» НАТО преждевременно. Если речь идёт о том, чтобы не покупать вооружения у компаний из США, то это просто ослабит мощь армий Евросоюза, что не отвечает ничьим интересам. Тем более, что рынок США открыт для участия в нём европейских компаний из стран НАТО, сказала она.

Далее Бейли-Хатчинсон перечислила набор претензий к России: «Отторжение Крыма, захват кораблей ВМФ Украины, события в Грузии и Великобритании».

По ее словам, захват территорий стран Прибалтики со стороны России — реальность.

Напомним, в 2014 году Крым стал территорией России после того, как на Украине произошел вооружённый госпереворот. Идею воссоединения с РФ одобрили на референдуме более 95% жителей полуострова.