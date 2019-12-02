Эрбиль, Ирак, , 12:03 — REGNUM Министерство здравоохранения Иракского Курдистана выразило готовность оказывать помощь гражданам Ирака, пострадавшим в ходе акций протеста, об этом 2 декабря сообщает Kurdistan.ru.

«Министерство здравоохранения заявляет о готовности всех больниц Иракского Курдистана принимать и лечить пострадавших», — говорится в заявлении, приводимом изданием.

Кроме того, официальный Эрбиль призывает протестующих избегать насилия и выражать свое мнение мирным способом.

Как передавало ИА REGNUM, с начала октября в Ираке продолжаются акции протеста, жертвами которых стали сотни человек, тысячи пострадали. Премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди вынужден был уйти в отставку.

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