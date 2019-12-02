Москва, 2 декабря 2019, 11:56 — REGNUM Настало время обсуждать гражданскую войну на Украине после краха президента Владимира Зеленского, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Как заявил Кургинян, рейтинги Зеленского неумолимо идут вниз на фоне разочарования населения Украины в связи с невыполненными обещаниями «победы нахаляву». Националисты при этом потирают руки в ожидании своего часа.
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