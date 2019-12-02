Москва, , 11:56 — REGNUM Настало время обсуждать гражданскую войну на Украине после краха президента Владимира Зеленского, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Его рейтинг будет падать, а вот по ту сторону сокрушительного падения обнажится две группы — более прорусская, чем Зеленский и менее прорусская — более радикально-националистическая. Эти две группы столкнутся. И единственное, о чем в этом случае надо думать — это о постзеленском существовании Украины и о том, как Россия будет строить отношения с этими группами. В сущности — о гражданской войне на Украине», — заявил Кургинян.

Как заявил Кургинян, рейтинги Зеленского неумолимо идут вниз на фоне разочарования населения Украины в связи с невыполненными обещаниями «победы нахаляву». Националисты при этом потирают руки в ожидании своего часа.

Читайте ранее в этом сюжете: «Много обещает, ничего не понимает» — Кургинян о формуле краха Зеленского