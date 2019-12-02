Челябинск, , 11:53 — REGNUM В Челябинской области уволен министр имущества региона Алексей Бобраков. Теперь он будет возглавлять «Областной центр технической инвентаризации по Челябинской области», сообщает пресс-служба облправительства.

Министерство Бобраков возглавлял пять лет. На его место назначен 30-летний Александр Богашов.

Богашов ранее работал в Росимуществе, а затем — в Минэнерго России. Среди задач, которые поставлены перед ним — улучшение качества корпоративного управления и эффективности использования госимущества. Также от него ждут работы с муниципалитетами и мер по развитию их компетенций, касающихся этой сферы.