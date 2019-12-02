Джакарта, , 11:51 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что Индонезия будет активно продвигать оборонную дипломатию, сообщает Antara.

«Отношения между военными будут укреплять уверенность в себе», — заявил Прабово Субианто, который также подчеркнул, что основное внимание оборонной дипломатии Индонезии уделяется региону Юго-Восточной Азии.

По его словам, правительство Индонезии также расширит диалог в области обороны и будет сотрудничать с крупными странами на индивидуальной основе.

«Мы никогда никому не будем угрожать, но мы также не позволим, чтобы угрожали Индонезии. Мы используем оборонительную стратегию. Индонезия хочет отстоять нашу независимость, и, конечно, мы хотим защитить наши национальные интересы. Наш приоритет — защита целостности и суверенитета страны», — заявил министр обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто посетил Турцию с рабочим визитом.

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