Москва, , 11:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский будет продолжать терять свои рейтинги, покуда он не способен не то чтобы решить, даже понять те проблемы, которые имеют место в стране, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам эксперта, внутри Украины, несмотря на смену президента, имеются константы политической жизни, которые остаются неизменными — это отношение к жителям Донбасса как нелюдям, «москалям», которых нужно уничтожить, а также отношение к России, как к врагу, который должен быть уничтожен.

«В рамках этих констант ничего сделать нельзя, поэтому нормандский формат будет так же ни о чем, как и предыдущий. С одной стороны, существует Россия, которая говорит о соблюдении Минских соглашений, с другой стороны существует Украина, которая осуществить их не может и не хочет…», — заявил Кургинян.

С другой же стороны на Украине есть президент Зеленский, который наобещал народу столько всего невыполнимого и народ так ему поверил, что на сегодняшний день нужно говорить о близости чудовищного разочарования.

«Теперь оказывается, что все это выполнить нельзя — это первое, и что под этими обещаниями сидит нечто прямо противоположное, о чем вообще не говорили. Соответственно все перегретые рейтинги сильно падают, а этот рейтинг сокрушительно… Это неумолимо будет идти дальше», — продолжил эксперт.

Он также добавил, что в глазах Зеленского глубокое непонимание всех проблем и процессов, что имеют место на Украине. Он думал, что все проблемы решатся по щучьему велению, а оказалось, что Москва не капитулирует, рейтинги падают, а противоречия и недовольство в обществе нарастают.