Москва, , 11:44 — REGNUM Законопроект о приравнивании наркобаронов к террористам намерен внести в Госдуму депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

«По факту мы должны признать (наркобаронов) на уровне террористической организации, а их идеи — на уровне фашистских нацистских организаций, потому что истребление миллионов людей в России или в других странах — это, конечно, недопустимо, это преступления против человечества», — заявил Нилов в ходе круглого стола в Госдуме.

Парламентарий настаивает на введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков.

«Чем отличается пропаганда фашизма, нацизма от пропаганды употребления наркотиков и их распространение? Я считаю, ничем. Значит и пропаганда должна быть уголовно наказуемой», — делает он вывод.

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