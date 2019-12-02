Хартум, , 11:46 — REGNUM Судан и Южный Судан договорились о продлении соглашения о поставках нефти, которое позволит Южному Судану экспортировать свою нефть через порты Судана до 2022 года. Об этом передает государственное информационное агентство Судана SUNA.

По информации журналистов агентства, договоренность о продлении соглашения была достигнута во время визита делегации представителей министерства нефти Южного Судана в Хартум.

Первоначально соглашение о транспортировке нефти было подписано в 2012 году и затем продлено до 31 декабря 2019 года. Теперь оно будет продлено во второй раз до марта 2022 года, сообщает SUNA со ссылкой на заместителя министра энергетики и горнодобывающей промышленности Судана Хамеда Сулимана.

Как отмечают репортеры, Судан, потерявший большую часть своего нефтяного богатства в результате отделения Южного Судана в 2011 году, стремится продолжать получать выгоду от экспорта нефти Южного Судана через трубопроводы и порты Красного моря. Не имеющий выхода к морю Южный Судан полностью зависит от экспорта нефти на север для финансирования своего государственного бюджета.